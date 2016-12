Flere vil ha elsykkel

Mer enn hver 20. nordmann sier at han eller hun vil kjøpe elsykkel denne sesongen, viser ny undersøkelse.

Interessen for elsykkel er størst hos menn i 20- og 30-årene som bor i by eller tettsted. Elsykkelen skal først og fremst brukes til transport mellom hjem og jobb eller skole. Den lille motoren på sykkelen gir drahjelp i oppoverbakker, og dét er attraktivt: Over halvparten trekker fram at de kan sykle på elsykkel uten å bli så lett svette på vei til jobb.

Det viser en landsrepresentativ spørreundersøkelse YouGov har gjennomført for forsikringsselskapet If. 1005 personer har deltatt i undersøkelsen.

Alternativ sykkel

– Dusjmuligheter er dessverre en utfordring hos mange bedrifter, og for en del kan elsykkel derfor være et bra alternativ til vanlig sykkel, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Han understreker at det er viktig at stadig flere bedrifter legger til rette for sykling. Dusjmuligheter og sikrere sykkelparkering er noen av tiltakene som bidrar til at flere vil kaste seg på sykkelsetet, påpeker generalsekretæren. Økt satsing på sykkelveier og -traseer fra myndighetens side vil også hjelpe på å få opp sykkelandelen.

Pop hos tyvene

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring mener at elsykler trolig også vil bli populære hos sykkeltyvene i år. Grunnen er enkel: Det vil finnes langt flere av dem ute på gater og veier i sommer.

– De vanlige sykkelrådene gjelder: Vi i If anbefaler at du låser sykkelen med en solid bøylelås fast i noe som ikke kan flyttes, for eksempel en skiltstolpe. Bruk gjerne to låser, da vil tyven bruke dobbelt så lang tid – med stor fare for å bli oppdaget, sier han.

– Ta gjerne med deg setet, for det gjør sykkelen uattraktiv. Batteripakken til sykkelen bør du absolutt ta med deg. Den veier gjerne et par-tre kilo, så den kan være grei å bære i en liten sekk. Parkér sykkelen der det er mange folk og godt opplyst. Har du et sted du kan ta med deg sykkelen inn, er du heldig og bør benytte deg av muligheten, sier Sigmund Clementz i If.