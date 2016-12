Radio 3 skal sende sitt sommershow fra taket på Central Atrium hver onsdag. Uansett vær og vind.

Fra Avisa Nordland, 17. juni 2016.

Foto: Helge Grønmo

– Vi må tenke utenfor boksen. Faktisk utenfor huset også. Derfor bestemte vi oss for taket. Det blir et kult sted for sommershowet vårt, med utsikt over hele byen, sier Benjamin Solås, som sammen med Tommy Novik skal lede programmet.

«Sommer på taket» starter onsdag i neste uke og skal være et ukentlig innslag ut sommeren.

– Vi skal ha aktuelle gjester, både kjente og mer ukjente, vi skal ha lokale artister som kan spille live og vi skal ha konkurranser. Dessuten blir det selvsagt masse bra sommermusikk, sier Novik.

– Vi vil skape noe unikt, noe som får folk til å tenke at vi virkelig MÅ skru på radioen hver onsdag klokka seks, sier Solås.

Gutta legger også opp til å bruke utegående reportere.

– Målgruppa er hele Bodø. Dette er lokalradio og vi håper at folk setter av tid til å lytte på oss.