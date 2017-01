Pass på mobilen i skiheisen

Hver vinter blir Tryg Forsikring oppringt av uheldige alpinister som har mistet telefonen i skiheisen og i alpinbakken. Men dekkes mobiltabber i alpinanlegget av forsikringen?

– Om du sitter og fomler med telefonen i skiheisen, og den glipper og forsvinner bort i snøen, blir ikke dette dekket av forsikringen. Hverken av reiseforsikringen eller innboforsikringen din.

– Jeg skjønner godt at folk bruker tiden i skiheisen til å sjekke meldinger og anrop, men votter, hansker og eventuelt kalde fingre og mobiltelefon er ingen god kombinasjon, sier pressekontakt Arvid Steen i Tryg Forsikring.

Dekkes i noen tilfeller

En reiseforsikring og innboforsikring dekker mye, men ikke at du mister ting, eller glemmer dem. Saken er imidlertid en annen om andre ødelegger eller stikker av med tingene dine.

– Dersom du blir frastjålet telefonen i skianlegget, eller andre er skyld i at den blir ødelagt, har du en sterkere sak. Da kan en god reiseforsikring hjelpe deg. I tillegg kan en innboforsikring med ekstradekning hjelpe deg om du blir utsatt for en kasko-hendelse. Enkelt forklart kan en slik hendelse være at du krasjer med personer, fysiske ting i skibakken, eller roter deg bort i et uventet hopp der mobil og eventuelt andre verdisaker blir borte i hendelsen.

På en innboforsikring blir det også egenandel. Så spørs det hvor høy den er i forhold til telefonens verdi, forteller Arvid Steen.