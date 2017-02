Spill radiobingo på Radio 3 hver mandag kl 21:00 og vinn 35.000,-



Radio 3’s bingo består av fem spill. Vi skal dekk en vannrett rekke og deretter to og tre rekker. Når du får bingo ringer du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi hvilket tall du fikk bingo på, for så og fortell bongnummer som du finn på venstre side i margen på bongen som du har bingo på. Når du ring inn kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert dene. Etter hver runde tar vi en kort pause, dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall blir premien delt mellom vinnerne. I det ordinære spillet er laveste gevinst 50 kroner og høyeste gevinst er 3000,- Hver uke trekkes det ut et lykketall. Dersom du får en trerader på dette tallet får du ukas jackpott. Jackpotten bygger seg opp fra 4.000,- til 12.000,- kr. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinn dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Gullpotten bygger seg opp til 4.000,- og stiger til 35.000,- kroner hvor den står til noen vinner denne. Dersom du får en trerader på under 48 trekk men ikke på lykketallet, får du en ekstragevinst på 200,- Alle premier utbetales hos Olakiosken i Bankgata – onsdag etter kl 12. Premier over 10.000,- kroner utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det samme gjelder jackpott og gullpott. Premiene må hentes innen en måned fra og med i dag – og premiehefte må medbringes for innlevering. Ved premieavhenting skal HELE bingoblokka bringes med. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert.