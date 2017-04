Slutt for Hotel Cæsar

TV2 dropper såpeserien Hotel Cæsar etter over 3000 episoder.

Det kunne TV-kanalen selv melde fredag formiddag.

Nye episoder av serien ble ved nyttår flyttet til TV 2 Sumo, men nå har de bestemt seg for å ikke bestille flere epsioder etter 2017.

– Det stemmer at vi ikke har bestilt en ny sesong av «Hotel Cæsar» nå, men for TV 2 så betyr ikke dette at eventyret er over, sier kanalens dramasjef Christopher Haug til VG.

Høsten 2016 da TV 2 bestemte seg for å flytte «Hotel Cæsar» over til TV 2 Sumo, lå seertallene i snitt på 199.000 seere pr. episode. Dessuten hadde TV 2 i tillegg 60.000 i snitt pr. episode på reprisene. Noe som gjorde at det totalt sett var 259.000 som fikk med seg hver episode.