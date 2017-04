Hva heter kjendisene

Artistnavn har blitt et kjent fenomen gjennom årene. For eksempel er vi kjent med at Eminem egentlig heter Marshall Bruce Mathers, men vi har funnet fram en liste over kjendiser som kanskje ikke alle visste hva egentlig het.

Her er en liste over 10 utenlandske og 10 norske kjendiser som har et annet navn enn det du kjenner dem som.

1. Lana Del Rey = Elizabeth Grant

2. Katy Perry = Katheryn Elizabeth Hudson

3. Helen Mirren = Ilynea Lydia Mironoff

4. Nicki Minaj = Onika Tanya Maraj

5. Macklemore = Benjamin Haggerty

6. John Legend = John Roger Stephens

7. Dido = Florian Cloud de Bounevialle Armstrong

8. Bruno Mars = Peter Gene Hernandez

9. Elton John = Reginald Kenneth Dwight

10. Miley Cyrus = Destiny Hope Cyrus

Og så de norske:

11. Morgan Sulele = Magnus Clausen

12. Linni Meister = Linn Irene Meister

13. Unge Ferrari = Stig Joar Haugen

14. Matoma = Tom Stræte Lagergren

15. Cezinando = Kristoffer Cezinando Karlsen

16. Cashmere Cat = Magnus August Høiberg

17. LidoLido = Peder Losnegård

18. Jan Thomas = Jan Bertin Østervold

19. Sonny Alven = Sondre Alvestad

20. Jonas Fjeld = Terje Lillegård Jensen

Kilde: 730.no/Radio 3