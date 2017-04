Må i fengsel

Den tidligere Baywatch-stjernen Jeremy Jackson må belage seg på 161 dager i fengsel, etter at han i mars ble dømt for å ha knivstukket en kvinne under en krangel i 2015.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant TMZ.

Jackson er mest kjent for rollen som Hobie Buchannon, David Hasselhoffs sønn i TV-serien Baywatch.

Til tross for at 36-åringen må tilbringe noe tid bak murene, har han god grunn til å være fornøyd med dommen. Strafferammen er nemlig på hele syv år. Jackson må også møte 52 ganger på sinnemestringskurs, 52 AA-møter, pluss at han må holde seg unna narkotika.

Det var på sommeren for to år siden at Jackson havnet i en voldsom krangel med en kvinne utenfor hjemmet sitt i Los Angeles.

Kvinnen skal ha forsøkt å stoppe den rabiate skuespilleren fra å stjele kjærestens bil, da skuespilleren svarte med å knivstikke henne i ryggen, armen og benet.