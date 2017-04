Bruker ikke «Å» på barn

Stadig færre nybakte foreldre velger å bruke bokstaven «Å» i navna til barna sine.

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Navn med «Å» i seg var svært populære rett etter at bokstaven ble innført i det norske alfabetet i 1917. For gutter trakk navnene Håkon og Kåre opp statistikken, men også navn som Pål, Bård og Åsmund ble brukt mye, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I fjor var det ingen nye Kåre i Norge og kun 13 gutter fikk navnet Pål.

Ingen av Å-navnene var like populære som Åse, et navn som toppet navnestatistikken på 1930-tallet. Over 1 prosent av nyfødte jenter fikk navnet Åse fra slutten av 30-tallet og fram mot tidlig på 40-tallet. I fjor var det kun 12 jenter som fikk dette navnet. Det finnes nå til sammen 10136 personer med navnet Åse i Norge.

Nedturen for «Å» startet allerede på 30-tallet, trass i Åses popularitet. SSB trekker fram noen unntak, som guttenavnet Pål på 1970-tallet og Håvard og Håkon på 1990-tallet.

Forskerne ved SSB antar at foreldre vil ha navn som er enkle å uttale på engelsk. I tillegg har nordmenn fått langt flere navn å velge mellom siden «Å»-navnene var populære for nesten hundre år siden.