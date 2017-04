Til støtte for en god sak

Lørdag skrev artisten Alan Walker på Facebook at han ville donere penger til Barnekreftforeningen. Ett døgn senere var beløpet på 250.000 kroner.



Walker kastet seg lørdag på kjedebrevet som har som formål å samle penger til Barnekreftforeningen, skriver VG.

I løpet av de 24 timene artisten hadde utfordringen publisert på Facebook-siden sin, fikk han over 62.000 likerklikk, 24.000 kommentarer og 6.800 delinger. De som deltar gir én krone for hver person som «liker» saken på Facebook og fem kroner for hver kommentar. I artistens tilfelle ble det til sammen 254.204 kroner til formålet.

Etter hva Barnekreftforeningen kjenner til, er dette det største enkeltbidraget så langt.