Klart for Silent Disco

For andre gang er utestedet Din Plass klar for Silent Disco.

– Det var stinn brakke sist. Nå håper vi både de som var her da og de som gikk glipp av det, kommer på Din Plass fredag kveld.

Daglig leder og eier av Din Plass, Benjamin Solås fikk akkurat med seg forrige runde med Silent Disco, etter at han tidligere i vinter tok over eierskapet til Din Plass.

Silent Disco innebærer at alle som vil høre på musikk og danse, får muligheten til å ta på seg et headset. Dermed slipper de som ikke har headset på seg å rope for å overdøve musikken.

Solås forteller at Bodø har ikke det beste utelivet på fredager og at det er noe de jobber med skal forandre seg. Dette er et konsept for å bidra til å få folk ut på fredager.