I sommer er det 20 år siden Aqua ga ut debutalbumet «Akvarium». Nå har det kommet ut en remix til låta «Roses Are Red».

Musikkindustrien lurer på om det kommer ny musikk fra det dansk-norske bandet, for Aqua-Lene postet et bilde på Instagram i forrige uke, hvor hun var i studio.

Aqua er for tiden på turnè i Europa med We Love The 90s, og nå gir danskene Svenstrup & Vendelboe ut remixen til låta «Roses Are Red».

Hør her: