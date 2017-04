Nå er dette utestedet i Bodø snart klare for gjenåpning

I mars stengte utestedet Smith’s dørene og gikk ut med at de var begjært konkurs. Det ble imidlertid en kort avfære for den 27 april offentliggjorde daglig leder og eier TK Solås at utestedet skulle bli gjenåpnet.

– Jeg gleder meg masse til å åpne, det kommer til å bli litt forandringer og litt mere underholdning. Vi jobber på spreng for å få åpnet igjen så snart som mulig sier TK Solås til Radio 3 Bodø.

I all hovedsak skal alle avtaler reforhandles og nye ansatte skal på plass før åpningen er komplett.

– Vi kommer å til å fikse litt på lokalet i tillegg. Flytte litt på TV’er samt ommøblere litt. Vi skal og lage et eget underholdningsrom hvor folk vil kunne spille og kose seg mens de nyter maten hos oss forteller han.

Når det kommer til maten blir det noen forandringer, men «Bodø’s beste burgere» som de kaller det selv vil matglade bodøværinger igjen kunne handle når Smith’s åpner.

Og hvor lenge det er til Bodøværingene må vente på «Nye Smiths»?

– Det kommer helt annpå når avtalene er i boks, men vi håper på åpning i midten av mai. Senest i slutten av måneden sier Solås til Radio 3.