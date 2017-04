Ny studie om lightbrus

Forskere har nå funnet ut at personer som drikker brus med kunstig søtningsstoff én gang om dagen har nesten tre ganger så stor risiko for å få slag eller demens – sammenlignet med personer som drikker lightprodukter bare én gang i uken.



Studien er gjennomført ved Boston University School of Medicine, og forskerne har fulgt 4.300 personer gjennom ti år.

– Det er mange studier som peker på skadelige effekter av sukkerholdige drikker, men jeg mener vi også bør være åpne for at lightprodukter ikke er et sunt alternativ, sier én av forskerne, Matthew Pase, til Medscape Medical News.

Han vil ikke gå så langt som å advare mot å drikke sukkerfri brus, men mener det må forskes mer på risikoen.

I studien er det ikke funnet noen sammenheng mellom inntak av sukkerholdige drikker og økt risiko for slag og demens.

– Likevel betyr ikke dette at man bør drikke vanlig brus. Vi anbefaler at folk drikker vann regelmessig, i stedet for brus med eller uten sukker, sier Pase til American Heart Association.