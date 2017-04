Størst økning i landet

Tallene fra Samordna opptak viser at nord universitet har den største økningen i førsteprioritetssøkere blant universitetene i landet, med 14,73 prosent.

5301 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg til 3035 plasser. På andre plass kommer Universitetet i Bergen med en økning på knappe 8 prosent, mens Norges arktiske universitetet UiT har en økning på 6,6 prosent.

– Vi har greid å befeste oss som et nytt, spennende universitet, sier rektor Bjørn Olsen, som mener at universitetet har klart å markedstilpasse seg med attraktive studier, samt å markedsføre tilbudene sine.

– Vi er jo et nyfusjonert universitet, og jeg var spent på hvordan søknadstallene skulle se ut. Jeg forventet at de skulle gå opp, men at de økte så mye, er en gledelig overraskelse, sier Olsen til AN. Ikke minst er han glad for at nedgangen i søkere til lærerstudiene i nord er stanset.