Profilbilde / personlighet

En gruppe forskere har analysert 60.000 instagrambilder og spurt 429 personer om å fylle ut et spørreskjema om personlighet. Dette kan ditt profilbilde fortelle om din personlighet.

Forskere ved University of pennsylvania har funnet ut dette om profilbilde og personligheten din.

Hvis det kun er ansiktet ditt:

Du er samvittighetsfull. Det er en grunn til at du ikke brukte gruppebildet fra din siste bursdagsfest, da du prøver å komme ut som eldre og mer moden. Du foretrekker også orden, god oppførsel og selvdisiplin, og sjansen er også stor for at bildet ditt er lyst, fargerikt og naturlig.

Hvis det er gruppebildet:

Du er utadvendt. Det er kanskje ikke det mest vellykkede bildet, men hvem bryr seg når det viser alle dine favorittfolk? Du er ungdommelig og liker å bli fotografert med andre morsomme mennesker.

Hvis det er fargerikt:

Du er behagelig og imøtegående. Kvaliteten på bildet er antageligvis uklart og lyst, men gir generelt en positiv følelse da du liker å skape harmoni og samarbeid.

Hvis det er svart/hvitt:

Du er nevrotisk. Siden ditt valg er i utgangspunktet det motsatte av fargerikt, er det sannsynlig at du er litt emosjonell og kan være litt negativ til tider.

Hvis det er kunstnerisk:

Du er åpen. Da snakker vi heftige filtre og høy kontrast. Disse unike valgene viser at du er intellektuell og er åpen for nye erfaringer.

Kilde: NRJ