Gode råd før grilling

Hvert år påføres barn og voksne alvorlige brannskader ved grillen. Forsikringselskapet Tryg har noen gode råd til deg før fyrer du opp og starter grillsesongen.

Tilbudsavisene bugner av griller og grillmat på tilbud, og det skal ikke mange etterlengtede solstreif til, før grillosen brer seg i nabolaget.

– Det er sosialt og hyggelig å grille, men dessverre er ikke kosen risikofri. I tillegg til personskader opplever vi også en del branner i forbindelse med grilling. Men det er også urovekkende at vi i fjor fikk inn flere forsikringsskader som gjaldt skålding og grillrelaterte skader på barn.

Grillflaten er ofte akkurat i høyde for små, nysgjerrige barnehender. Brannskadene på barn blir ofte veldig alvorlige, sier pressekontakt Arvid Steen i Tryg.

– Et annet skadeeksempel er grilling i middels vær, hvor grillen blir dratt helt inntil husveggen for å finne le. Fristende, men selvsagt veldig brannfarlig.

Sett grillen minst en meter fra vegg og annet brennbart materiale, sier han.

Voldsomme branner

Hver sesong er grilling sannsynlig årsak både til gressbrann, krattbrann, containerbrann og boligbranner.

Med flere voldsomme skogbranner friskt i minne fra fjoråret, er det all grunn til å være forsiktig med grillkosen, mener forsikringsselskapet.

Pass på underlaget

– Med enkle grep sørger du selv for tryggere rammer rundt grillen, sier Steen, som fyrer av første grillbud:

– Engangsgrillen plasseres på et ubrennbart underlag, sier han. Det åpenbare er at grillen blir svært varm på undersiden og kan antenne underlaget.

– Etter grilling, pass på at grillen er skikkelig slokket og avkjølt med vann, og ta med grillen hjem, den skal ikke kastes i naturen. Nå har det også kommet mange små, bærbare gassgriller som fungerer som et veldig bra alternativ til engangsgrillen. De gassgrillene er langt mer sikre, og ikke minst forurenser de ikke i det hele tatt, sier Steen.

Aldri ekstra gassflaske nær grillen

Skal du grille med gass, bør du gjøre deg godt kjent med bruksanvisningen for gassgrillen.

– Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold av grillen nøye. Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Smør en blanding av såpevann på slangen. Skru på gassen. Om det er lekkasje vil det komme såpebobler ut av slangen. da kan ikke slangen brukes. Oppbevar heller aldri ekstra gassflasker nær grillen, er rådet fra Tryg Forsikring.

Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.

Grillvettregler:

1. Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale.

2. Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen.

3. Barn skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.

4. Bruk ikke flagrende eller løstsittende tøy under grilling.

5. Bruk tennbriketter eller små mengder tennvæske ved opptenning.

6. Bruk ikke tennvæske på varm grill.

7. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.

8. Asken skal være kald før den tømmes på et sikkert sted.

9. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.

10. Ha alltid førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

Kilde: Tryg og Norsk Brannvernforening

Bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det ikke tillatt å gjøre opp ild (båt, grill eller lignende) i skog og mark uten tillatelse fra brannsjefen i kommunen.

Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent. Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann.