Parodierer bodøavisene

Instagramkontoen «8000vbb» har stått opp og fått flere hundre følgere i rakettfart. Kontoen har i skrivende stund over 400 følgere, det bare på fire dager. Det er kanskje ikke så rart når kontoen tar for seg det å parodiere Bodø by, noe bodøfolket med mye selvironi har satt pris på.

Kontoen legger ut bilder hvor den i stor grad gjør narr av blant annet bodøavisene Avisa Nordland og Bodø Nu sine smått overdrevet overskrifter om hvor fantastisk Bodø egentlig er som by.

8000vbb henviser til postnummeret i Bodø og forkortelsen for «verdens beste by». Hvor det kan virke som at brukeren av kontoen synes mediene i Bodø overdriver det sistnevnte en del hakk.

Vi tar selvfølgelig med i denne artikkelen at Bodø faktisk ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016.

I et intervju Bodø nu har gjort med personen bak instagramkontoen har han følgende å fortelle om kontoen:

Hvorfor startet du kontoen? Og hvor kom ideen fra?

– 8000VBB følte det var behov for en kanal som ikke var kneblet av presseetikk, men kan ha full fokus på de mange positive tingene som skjer i Bodø – verdens beste by.

Kontoen ble startet for å bevare den kollektive forståelsen av at Bodø er verdens beste by! Ønsket om å starte kontoen kom etter å ha lest at klodens ypperste byplanleggere har rettet blikket mot Bodø. Dette må ut!

Artikkelen fortsetter under bilde.

Eksempel på saker som 8000vbb parodierer.

– Postene handler altså i stor grad om oppslag i bodøavisene, der det skrytes av Bodø. Hvorfor dette fokuset?

– DET ER VIKTIG FOR 8000VBB Å FÅ FRAM ALT DET FANTASTISKE SOM SKJER I BYEN VÅR OG HVA VI ER GODE PÅ.

Det er fort gjort at positive saker forsvinner i mengden blant reportasjer om elendighet rundt omkring i verden, så på 8000VBB kan du få det samlet på ett sted.

– Er bodømediene for opptatt av å blåse opp selvbildet til byen vår?

– Nei. Det er alt for mye fokus på kritiske røster ala Strøksnes. De burde ha mer fokus på framsnakkingen. BODØ ER TROSS ALT NORGES MEST ATTRAKTIVE BY!

– Er det ikke fint at bodøværinger er litt stolte av byen sin?

– DET ER FANTASTISK OG DET HAR DE ALL GRUNN TIL Å VÆRE!

Kilde: Bodø Nu/Radio 3