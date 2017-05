Lager jubileumsbok

I forbindelse med femårsjubileet til Arctic Race of Norway skal det publiseres en bildebok om det unike publikumsengasjementet rundt rittet.



Sykkelrittet Arctic Race of Norway har gjennom fire år vært en stor folkefest, og den nye boken skal hylle det enorme engasjementet folket har skapt rundt etappene siden oppstarten i 2013. Boken om Arctic Race of Norway skal lanseres under den femte utgaven av sykkelrittet, som går av stabelen 10.-13. august.



Boken gis ut av Utenfor Allfarvei Forlag i Harstad og forlagssjef Veronica Melå forteller at boken vil inneholde bilder av alt som har skjedd rundt syklistene og arrangementet siden starten.



– Vi ønsker å samle bilder av det beste som er skapt av publikum langs alle etappene gjennom disse fire årene. Det gjelder alt fra elleville kostymer, landskapskunst og morsomme påfunn som publikum står bak. Det er mye humor og humør både under og i kjølvannet av sykkelrittet som er verdt å dokumentere, sier forlagssjefen i Utenfor Allfarvei Forlag.



Ønsker fotobidrag til boka

Veronica Melå har mange gode illustrasjoner på plass, men nå oppfordres også publikum fra alle tidligere år til å sende inn sine bidrag til boken innen 10. juni. – Vi håper så mange som mulig, både i inn- og utland, har lyst til å dele sine beste fotominner med oss i denne jubileumsboken. Overskuddet fra boksalget skal gå til et veldedig formål, sier forlagssjefen.

Publikum fortjener hyllest

Daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal, ser frem til å se bilder fra samtlige etapper samlet i en egen bok.

– Boken er en feiring av folket i nord, som ofte går mot strømmen og gjør ting på sin måte. Vi er glade for at Utenfor Allfarvei Forlag har tatt initiativ til dette samarbeidet, og vi mener boken blir en viktig dokumentasjon for ettertiden, sier Dybdal.

Ambassadør for sykkelrittet og tidligere sammenlagtvinner i Arctic Race of Norway, Thor Hushovd, mener det er fortjent at publikum nå får en hyllest i bokform.

– Det som er unikt med Arctic Race, er publikums entusiasme. Man kan på mange måter sammenligne det med Tour de France, men gjengen i nord er mer kreative, og denne positive galskapen blir lagt merke til. Syklistene elsker å komme hit, sier Thor Hushovd.

Fotobidrag til boka sendes inn her.