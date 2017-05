Politiet om flaskeøl i mai

Politiet og næringslivet står sammen om å forebygge skader og forsøpling i Bodø. Fram til 17.mai er bybildet, parker og strender preget av festglad ungdom.

For å redusere skade på folk, dyr og forsøpling har politiet også i år oppfordret dagligvarekjedene via Bodø Næringsforum til å redusere salg av flaskeøl i perioden 1.05.17 til 17.05.17.

Hensikten med å fjerne flaskeøl fra salgshyllene er å hindre at knuste flasker skal forsøple friluftsområder og skade dyr og folk i Bodø under russetiden. Dagligvarekjedene har hvert positiv til ordningen som ble gjennomført første gang i 2010, og tilbakemeldingen er at kundene bytter til boksøl i denne perioden.

Det er de vanlige øl sortene som finnes i både flaske og boks som er målsettingen med kampanjen, ikke småbryggerienes flaskeøl.