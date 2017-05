Norges beste mobilnett

Nettstedet tek.no gjennomfører testen på hvem som har det beste mobilnettet. I fjor var Telia best. Året før var Telenor best. Hvem er best?

11 personer har foretatt rundt 4.000 punktmålinger på 566 steder i Norge og kjørt nesten 12.000 kilometer rundt i landet.

Hovedkonklusjonen er at både Telia og Telenor har gode nett og at det i byer og tettsteder stort sett er 4G-dekning med god hastighet, men det er noen lokale forskjeller.

Telenor tilbyr 4G på 81 prosent av de testede strekningene, mens Telia er på nesten 92 prosent. Telia har færre hull i dekningen og de høyeste hastighetene.

Derfor kåres Telia til årets testvinner av tek.no.

Telias dekningssjef Tommy Johansen sier til digi.no at han ikke er overrasket over å vinne, men heller ikke tok seieren for gitt på forhånd.

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen er kritisk til testen.

– Nå har jeg ikke lest testen ennå, men selvfølgelig skulle jeg ønske vi hadde vunnet i dag. Når det er sagt, så har vi vært veldig kritiske til testen hele veien. Så om vi hadde vunnet i dag, så hadde vi fortsatt vært kritisk til den, sier han til digi.no.

Han mener testen har for lite omfang til å kåre en vinner.