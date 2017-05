Pinlig for Johnny Depp

Johnny Depp sin tidligere manager går hardt ut mot skuespilleren etter å ha blitt saksøkt.



Johnny Depp blir for tiden utlevert gjennom en pågående rettssak, der han saksøker sitt gamle management (TMG) for å tatt for dårlig hånd om pengene hans.

Contactmusic.net melder at det er nettopp TMG som kommer med noen oppsiktsvekkende beskyldninger gjennom rettsdokumentene.

Skuespilleren skal visstnok, gjennom flere år, ha hatt en lydingeniør på lønningslisten sin som skal ha foret han med replikker underveis.

53-åringen skal ha blitt utstyrt med en mikrofon i øret på settet, slik at han aldri trengte å lære seg en eneste replikk.