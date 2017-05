Russen bekymret

Som en del av en ny russeforskning kan årets russ ringe en døgnåpen helsetelefon for å stille spørsmål om sykdommer, eksamensnerver og alkohol. De ferreste ringer på dagtid.



– Helsetelefonen er bemannet med erfarne sykepleiere som svarer på spørsmål russen lurer på. Spørsmålene kan dreie seg om risikoen for å få kyssesyke, hjernehinnebetennelse eller andre infeksjoner – og slikt som angrepiller og kjønnssykdommer, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Det er først og fremst på kveld og natt russen ringer, gjerne når de står midt i en situasjon og trenger råd om hva de skal gjøre for eksempel ved småskader.

– Russen stiller også spørsmål om sex, relasjoner og prevensjon, men det er først når noe går galt de ringer helsepersonellet. De aller fleste kan mye om dette emnet, men i en hektisk russetid blir ikke alltid kunnskapene man faktisk har brukt på riktig måte. En annen gjenganger er spørsmål om det å gå på en antibiotikakur og fortsette å drikke alkohol, sier Clementz.

Russeforsikring er nytt i år, og et samarbeid mellom RusseID og forsikringsselskapet If. Alle som kjøpte og betalte RusseID innen 31. mars i år har russeforsikringen inkludert. I forsikringens første år er det 8200 russ fra store deler av landet som er dekket.