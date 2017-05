Briis Nattklubb holder åpent natt til 17. mai for å redusere antall ordensoppdrag for Politiet.



Radio3s Benjamin Solås som også eier uteplasser i Bodø sier at det har vært en gjenganger i alle år at politiet har hatt mye oppdrag ute natt til 17. mai. Ved å holde åpent kan han gjøre at det blir mindre oppdrag for politiet.