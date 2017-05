Visste du dette?

17. mai er rett rundt hjørnet og mange gleder seg til årets festdag. Hordan står det egentlig til med Norges-kunnskapen før nasjonaldagen. Det britiske spørreprogrammet Quite Interesting har for anledningen skreddersydd en quiz hvor du kan teste kunnskapen om Norge.



1. Norge eksporterer sushi til Japan

SANT – Laksesushi var uhørt før den ble importert fra Norge.

2. Norge eksporterer is til Island.

SANT – De annonseres som ideelle «når vanlige isbiter bare ikke funker».

3. Norge eksporterer sand til Saudi Arabia.

SANT – 0,64 & av Norges eksport til Saudi Arabia er sand, antagelig ment for bygging.

4. Det finnes en by som heter Norge på Hawaii.

USANT – Men det finnes byer som heter Norge i Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Nebraska, New York, South Carolina og Wisconsin.

5. Verdens største pepperkakemann ble laget i Norge.

SANT – Den veide 651 kg og ble laget i 2009.

6. Kong Harald er nummer 74 i arvefølgen til den britiske tronen.

SANT – Fulgt av Kronprins Haakon, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Ingrid Alexandra.

7. Når Norge sendte det første juletreet til England, ble alle dekorasjonene umiddelbart stjålet av Londons innbyggere.

SANT – Det måtte også transporteres på natten på grunn av motorvei-regler.

8. I 1950 ble det arrangert en konkurranse i skihopping i Storbritannia, og det norske laget tok med sin egen snø.

SANT – Det var på den tiden håp om at det kunne bli en regelmessig sportsbegivenhet i Storbritannia, men det tok aldri av.

9. Henry III av England fikk en isbjørn i gave fra Kongen av Norge i 1251.

SANT – Han visste ikke hva han skulle gjøre med den, så han holdt den inne i Tower of London.

10. Nordlysene på Jupiter dekker et område som er større enn hele jorden.

SANT – De ble fotografert i fjor av NASAs Juno-romskip.

Kilde: QI