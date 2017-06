Oppsumeringen etter tidenes Bodøkonsert

Bodø’s største innendørskonsert noen sinne med 10.000 publikummere er vel gjennomført. Både arrangør Parken Live og artist Sting kan bare være fornøyde etter høydepunktet, aller mest smiler kanskje førstnevnte.

Det har de uansett all mulig grunn til, da alle bekymringene på forhånd gikk smertefritt og mediene i Bodø hadde bare positive ting å melde om fra konserten. Toppen av kransekaken var nok regnestykket da arrangøren kunne avsløre millionoverskudd.

Vi deler opp vår oppsumeringsartikkel i fire kategorier. Konserten – Publikum/innslipp – Nordlanshallen – Oppgjøret.

Konserten

Bodø er bare andre stoppested i Europa under hans 57 and 9th tour og starten på en lang reise hvor han skal innom stort sett hele Europa før sommeren og høsten er omme. Det var ingen tvil om at han tok med seg krutt til Nordlandshallen for publikum var med han fra han kom på første gang rundt klokken 20 med sønnen sin, og til han gikk av rundt 22.30. Sting var åpenbart ivrig på å spille for bodøpublikummet da han entret scenen med showet sitt hele femten minutter før estimert tid. (De fleste artister venter heller femten minutter).

I Avisa Nordland kan vi lese at konserte leverte på de fleste punkter og anmelderen gav han best mulig score og terningkast seks.

Publikum/Innslippet

Det ble stilt store spørsmål i forkant om hvordan det skulle gå da 10.000 bodøværinger skulle sluses inn i Nordlandshallen på en og samme gang, men her svarte arrangøren på tiltale og leverte en bort i mot smertefri opplevelse for konsertjegerne. Parken Live oppfordret folk til å komme tidlig og selv om ikke alle fulgte rådet var hallen halvfullt før oppvarmingsartisten skulle gå på. Det store rushet kom i midlertid en plass mellom Sting sin sønn’s opptreden og før han gikk selv på scenen. Heldigvis for publikum var parken live godt forberedt med en stor sluse og en lang rekke med billettscannere slik at de aller fleste rakk å kom seg inn til konsertstart. Ekstra godt var det da himmelen virkelig åpnet seg under innslippet.

Politiet kunne og fortelle til Avisa Nordland at de var strålende fornøyd med håndteringen og at det lovte godt mot framtidige konserter på samme arena.

Nordlandshallen som arena

Så kommer vi til akkurat det punktet. Hvordan fungerte nordlandshallen, som i utgangspunkt skal være en idrettsarena, som konserthus. Jo, som Gøran Aamodt i parken live kunne melde etter konsertslutt. Hallen bestod eksamen. De store portene fungerte utmerket som innganger og gjorde at arenaen kunne både ta inn og ut en god del mennesker på en gang. Et stort spørsmål var og akustikken og lyden inne i den store hallen, men med et godt anlegg bistått av lydteamet og scenetepper hengt opp for å holde lyden inne hos publikum tok de aller fleste med seg en god konsertopplevelse hjem. Det beviser at hallen fungerer flott til store konserter og det store spørsmålet er enkelt; Hvilken artist blir den neste som skal få prøve å fylle hallen? Til an.no håper sjef i parken live Aamodt og kunne gjøre dette oftere, kanskje til en tradisjon med konsert i juni, forteller han.

Til slutt, oppgjøret

Tidenes største konsert innendørs, det må da bety penger i kassa, eller? Sting er nok ikke den billigste artisten å booke inn, men et enkelt regnestykke på 10.000 solgte billetter med en pris på 725,- har man allerede omsatt for 7,25 millioner etter billettsalg. I følge Aamodt er dette nok til å dekke artist, lyd og lys, innkjøp og lønninger for konserten, det meste med andre ord. Er det et nullprosjekt da? Neida, parken live kunne stolt melde at konserten gav et fint overskudd på rundt en million kroner, noe som kommer i all hovedsak av drikkesalg under konserten, forteller Aamodt til an.no

Sting både ankom og forlot Bodø i et mørkerødt og gull privatfly.