Snapchat med ny funksjon

Natt til torsdag fikk alle brukerne av det sosiale medie «Snapchat» mulighet å oppdatere appen på telefonen sin. Den nye oppdateringen av bildedelingsapplikasjonen er kanskje den største de har sluppet på veldig lenge.

Ved å dra fingrene sammen får du opp et kart, og i dette kartet gjemmer det seg flere spennende funksjoner. Til å starte med har snapchat utviklet en ny dimensjon for stalking av vennene dine. Hver enkelt bruker kan selvfølgelig velge selv hvem de vil vises hos, og om de vil vises i det hele tatt, men i utgangspunktet kan du til et hvert tidspunkt se hvor snapchatkontaktene dine befinner seg til en hver tid.

Slik starter du den nye funksjonen.

Inne på kartet ser du de forskjellige funksjonene. Du ser snapchatvennene dine som er deres egne «bitmojier» på kartet. I tillegg kan du og se hvor mange grader det er på den aktuelle plassen nederst til venstre når du har zoomet inn på en by. Hovedfunksjonen til oppdateringen er at du kan se story’s fra hele verden, disse er markert med små blå prikker, eller hvor det er flere story’s vil fargen bli mørkere og til slutt rød.

Eksempel på en story i Bodø i dag som vi fant via den nye funksjonen til snapchat. Man poster snap’s som kommer på kartet via «our story» som er øverst når man sender et bilde.

Funksjonen gjør og at du kan se hendelser fra hele verden. Blar man kartet helt ut i dag kan man for eksempel se bilder og videoer fra Glastonbury festival i England, en fotballkamp i Sør-Amerika eller fra ramadan i India.

Med andre ord er det ingen grunn til å bruke masse penger på å reise lengre, takket være snapchat kan man nå være på de fleste arrangementer rundt om i verden bare ved å bruke telefonen.