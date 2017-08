Ny videotjeneste

Kampen om å være mektigst på internett tilspisser seg stadig, og Facebook går nå rett i strupen på strømmetjenestene på nett.

I går lanserte de sin nye videotjeneste som har fått navnet Facebook Watch.

Den nye tjenesten skal i følge selskapet bli en ny TV-plattform for deg og meg, og ser ved første øyekast ut til å gå i direkte kamp mot andre videotjenester som YouTube.

Selv skriver Facebook at de tror tjenesten vil bli «et hjem for et bredt spekter av programmer, alt fra reality, komedier, og direktesendt sport». Innhold på tjenesten skal etter planen lages av både profesjonelle og oss brukere.

Om Facebook Watch blir en suksess gjenstår å se, men tjenesten skal pumpes ut på både mobil, pc, og i TV-appene, så det er ingen tvil om at Facebook ser verdien av video på nett.