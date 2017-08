Forhold kan ta slutt

Forskere hevder forholdet kan ta slutt hvis én liker Coca-Cola og den andre Pepsi.

Hvilke merker man foretrekker har angivelig mye å si.

Det finnes mange studier som handler om forhold, og hva som er bra og ikke – som at å le sammen bygger et sterkere forhold, at lykkelige par deler mindre i sosiale medier, og at vi velger partnere som ligner på oss selv, skriver Nettavisen.

Og nå er det altså nok en studie som tar for seg noe som kan påvirke forholdet, nemlig hva du velger å handle på butikken, skriver The Independent.

Forskere ved businesskolen Fuqua School of Business hevder at det å foretrekke ulike merker, har mer betydning på forholdet enn man skulle tro. De har studert ulike merkevarepreferanser hos par i løpet av en periode på to år, og sjekket valg av blant annet kaffe, bil, sjokolade og brus.

De mener at personer som har liten påvirkningskraft i et forhold, ender opp med å gå med på partnerens preferanser. Det vil si at man ender opp med den andre personens ønske om igjen og om igjen. Det er altså dette som skal være negativt for forholdet – og ikke selve valget av et merke.

– Hvis du liker Coca-Cola og partneren din Pepsi, så kommer dere trolig ikke til å gjøre det slutt kun på grunn av det – men 11 år inn i forholdet, når han eller hun nok en gang kommer hjem med Pepsi, så kan det starte en konflikt. Og hvis du hele tiden ender opp med partnerens preferanser, så kan man bli mindre lykkelig.