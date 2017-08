Radio 3 er størst

Radio 3 har økt tre prosent på daglig oppslutning siden forrige kvartal. Radio 3 har nå en daglig oppslutning på 15 %. Ferske tall fra Kantar TNS viser at lokalradioen i Bodø har 39 % månedlig oppslutning.

– Vi hadde i forkant av FM-slokkingen til riksradioene antatt at vi fikk 40 % flere lyttere når de store konkurrentene forsvant, men de første tallene som kom viste at det ble langt bedre enn som så. Tall som Kantar TNS utarbeidet for Norsk lokalradioforbund viste at vi økte med 62 prosent, sier stasjonssjef i Radio 3 Bodø, Tommy Novik.

1. kvartal i år hadde lokalradioen i Bodø en ukentlig oppslutning på 33,2 %, mot 20,7 % i første kvartal i fjor. Tallene ble hentet ut spesifikt for Bodø kommune.

De nye tallene gir Radio 3 en sjuendeplass på lokalradio topp 20 i Norge.