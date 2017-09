Plages du med bananfluer? Slik blir du kvitt dem

Høsten er høytid for noen av de mest uønskede gjestene på kjøkkenet, bananfluene. Her får du oppskriften på en hjemmelaget bananflue-felle.

– På denne tiden av året legger vi spesielt merke til bananfluene, for da skal de inn for å legge egg. Oppdager du bananfluer inne kan du umiddelbart konstatere at det er noe i huset ditt som ligger og gjærer, og det har gjort det i minst ti dager, sier Stein Nordstein i Anticimex.