Drømmejobben!

Etter å ha smakt, skal den ansatte og testpersonene rapportere om hva de synes om sjokoladen.

– Vi trenger som regel rundt femti personer til å teste sjokoladen.Man kan bruke både venner, familie, naboer og andre som testere. Det viktigste er at man får inn svarene på hvordan produktet er, sier daglig leder i Faktum Markedsanalyse, Harald Pedersen.

Pedersen avfeier at det er snakk om et PR-triks, og forteller at de allerede har en rekke lignende paneler i flere norske byer.

Søknadsfristen er 1. oktober.