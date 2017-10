10 helt tilfeldige ting

IKKE TILFELDIG: Ser du pila ved siden av bensinpumpeikonet (nede til høyre i bildet)? Den peker til den siden av bilen bensinlokket er plassert. Om du ikke har en pil ved bensinpumpa i din bil, sies pumpeslangen å henge på den siden bensinlokket er, men tilbakemeldinger fra Side3s lesere tyder på at dette neppe stemmer.

3. Du kan ikke puste gjennom nesen hvis du stikker tunga ut av munn

Bare prøv selv.

4. Ville ikke ha Googles hemmelighet for småpenger

Googles grunnleggere var egentlig ikke interessert i å lage sitt eget produkt, men forsøkte i stedet å selge teknologien de hadde utviklet til søketjenesten Excite for én million dollar. Excite sa nei, så guttene lagde sin egen søkemotor.

5. Punkt 3 er ikke sant, men du viste frem noe unikt da du testet

Tunga bør ikke stikkes ut om du ikke ønsker å gjenkjennes, for «tungeavtrykket» ditt er nesten like unikt som et fingeravtrykk.

6. Mestvinnende Emmy-serie

Barne-TV-serien Sesame Street er den mestvinnende serien i Emmy-historien med over 170 utmerkelser. De aller fleste har kommet i «Daytime Emmy Awards».

7. Folkeslag var bannlyst i Norge

Grunnloven i Norge inneholdt helt fra starten forbud mot at både jøder og jesuitter skulle få komme inn i Norge. Forbudet mot jesuitter ble ikke opphevet før i 1956.

Det er samme år som Elvis inntar hitlistene for første gang.

8. Gulrøtter var egentlig røde

Gulrøtter pleide å være lilla frem til 1600-tallet, da de oransje kom på moten i Europas handelssentrum Nederland. Grunnen er at Nederland kjempet en frihetskamp mot det spanske imperiet, og denne frihetskampen var ledet av prinsene av Oranien (Orange), noe som gjorde gulrøtter med denne fargen spesielt ettertraktet.

9. En kilo veier ikke en kilo

Vi tar det å måle vekten på noe som en selvfølge, men for tiden er verden i en liten krise: Den offisielle definisjonen av et kilogram, «Le Grand K», et metallstykke av en platinalegering er lagret i Frankrik. Kontrollveiinger har derimot vist seg at denne prototypen har vist seg å miste vekt/masse over tid.

Det betyr at definisjonen på et kilogram, ikke veier det man trodde et kilogram skulle veie.

I 2019 vil verden derfor få en ny definisjon av et kilogram.

10. Erotikk-forfatter ble pave

Kirken har alltid hatt et anstrengt forhold til seksualitet, men Pave Pius II ga ut boken «Historia de duobus amantibus», eller «Historien om to elskere» før han ble utnevnt pave.

Boken ble en av de femtende århundres mest solgte.