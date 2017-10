«Alle» blir sint av videospill!

I en uformell sms-undersøkelse gjort av P4 spurte de publikum om de noen gang har ødelagt noe i spill-sinne.

11 prosent svarte at de aldri blir sinte av å spille videospill. 89 prosent sier at de blir sinte eller forbanna i en eller annen form, og at aggresjon er en viktig del av spillet.

Hele 61 prosent sier de har ødelagt noe i spill-sinne.