Alt om Halloween!

Igjen er det klart for årets skumleste dag. Men det stiller seg mange spørsmål rundt denne unike feiringen, hvorfor feirer vi halloween? Hvorfor heter det halloween? hvor start det det? Når kom det til Norge? Alt dette, og mye mer skal du få svar på her 🙂

Mens vi nå feirer Halloween med knask eller knep, har dagen historiske koblinger til både hekser, drap og det hinsidige.

Også for flere hundre år siden, var det vanlig å dele ut noe å knaske på den siste dagen i oktober.

– Den gang delte man ut mat, frukt og nøtter, og man forestilte seg at de døde kunne komme tilbake til vår virkelighet akkurat på denne dagen. Derfor ble det satt ut mat også til dem, forklarer Rune Blix Hagen.

Han er landets fremste ekspert på hekseforfølgelsene i Norge, og har skrevet bøker og artikler om temaet. Her svarer han på de mest spurte spørsmålene om Halloween:

Hva er egentlig Halloween?

Halloween er en overgangsfest mellom sommer og vinter. Et velkommen til vinteren og et farvel til sommeren. Sommeren går i vinterdvale og fortjener en takk med ønsker om en fruktbar gjenkomst. Altså en urgammel takksigelsesfest. I eldre norrøn tradisjon og keltisk folketro er Halloween en nyttårsmarkering.

Hvorfor heter det Halloween?

Fordi det er kvelden før allehelgensdag, All Hallows Day. Tidligere var dette den 1. november, men er i dag flyttet til første søndag i november (2. november i år). Allehelgensdag er en minnedag for avdøde slektninger og venner, og den markeres med lys, blomster og ettertanke på kirkegårdene i landet. Reformasjonsdagen 31. oktober er den religiøse konkurrenten til Halloween.

Hvor lenge har Halloween blitt feiret, i verden og i Norge?

Den moderne feiringen tok til for om lag 150 år siden i USA. Feiringen kom for fullt til Norge først rundt år 2000, og Harry Potter-filmene med trolldom og personer flyvende på sopelimer har nok en stor del av æren for det.

Hvor begynte man først å feire Halloween?

Opprinnelsen til Halloween-feiringen finner vi blant irske og britiske innvandrere til USA på midten av 1800-tallet. De tok med seg en lang hedensk og kristen tradisjon knyttet til død og gjenfødsel.

Feires Halloween over hele verden?

De feires først og fremst i USA, Mexico og Europa, men er i ferd med å bli verdensomspennende. Vi går mot en globalisert, multikulturell Halloween.

Hvorfor er Halloween så stort i USA? Og hvor stort er det egentlig der?

Det er her festkvelden har fått utviklet seg over lang tid. Kommersielle krefter har stadig utvidet markedet for festen. Halloween er USAs nest største fest, bare julefeiringa er større.

Hvorfor feires Halloween i slutten av oktober?

For å markere sommerens slutt og som en seinhøstfest med sterke tradisjoner knyttet til død og gjenfødsel.

Feirer voksne også Halloween?

Ja, Halloween er i ferd med å bli en like stor fest for voksne som for barn. I USA er Halloween årets siste utendørssammenkomst for voksne med høy partyfaktor.

Hvorfor kler man seg ut på Halloween?

Halloween har alltid hatt et karnevalpreg – og på denne kvelden er det dødens kostymer som gjelder. Slik som zombier, skjeletter, død brud, demonmasker og lignende.

Hvorfor har Halloween med hekser og trolldom å gjøre?

Oppfatningen går ut på at magi og naturkrefter er på sitt sterkeste nettopp denne kvelden. At det var åpne kanaler til det hinsidige.

Derfor ble også flere nordmenn dømt til døden fordi de skulle ha bedrevet trolldom med fatalt utfall akkurat på denne dagen.

– Før i tiden kunne hekser og trollfolk bli brent levende på bål for å ha drevet med farlig magi på Halloween. I Nord-Norge har vi slike eksempler fra Alta-området. En same ble i 1627 brent på bål for å ha drevet med farlig ritualmagi på Halloween.

Hvorfor pynter vi med gresskar?

De er godt egnet til å bruke som lanterner for å lyse opp på en bekmørk kveld. Dessuten er gresskar og andre frukter knyttet til fruktbarhet og gjenfødsel.

Har vi alltid spist så mye godteri på Halloween?

Nei, det er nytt – ifølge tradisjonen skulle barn ha mat på Halloween i form av nøtter og frukt. I Irland får barn fortsatt frukt, ikke snop og slikkerier.

