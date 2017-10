Denne retten spiser nordlendinger mest av i hele landet!

Når man leser overskriften tenker man nok at det er enten skrei, torsk, laks eller en annen type fisk vi nordlendinger spiser mest av, men nei da! Vi ligger nemlig på landstoppen i å spise et veldig vanlig helgemåltid. I tillegg bruker nordleninger mer enn noen andre en meget spesiell ingrediens på denne retten.

Nordlendinger spiser desidert mest taco i vårt langstrakte land. Hele 60 prosent spiser taco-måltid én eller flere ganger i måneden.

Det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjennomført på vegne av Old El Paso.

Eksotisk topping

I tillegg til at en god del av oss spiser taco, bruker flere av disse en uvanlig ingrediens på den mexikanske retten.

Over en fjerdedel av folk i Nord-Norge bruker ananas på denne retten. Dette tallet har hoppet opp med 11 prosentpoeng det siste året.

Taco Bosson som jobber som Executive Chef i Bodø er ikke overrasket over at mange benytter en eksotisk ingrediens her.

– Fra mitt ståsted er det ikke overraskende at mange har ananas på tacoen. Vi tiltrekkes av søt mat som frukt fordi det er en naturlig kilde til energi og den søte ananasen i kombinasjon med populære ingredienser som krydret kjøttdeig gir en fantastisk smaksopplevelse, sier Bosson i en pressemelding.

Nordmenn har lenge ligget på topp når det gjelder taco-spising. Tall fra Nielsen viser at matretten fortsatt står sterkt i de norske hjem. Det siste året har den vokst med hele 7,9 prosent. På landsbasis spiser 55 prosent taco minst en gang i måneden, og de aller mest ivrige tacospiserne finner man i Nord-Norge der det er seks av ti som koser seg med taco like ofte. Her følger Midt-Norge og Vestlandet hakk i hæl.

Kilde: AN