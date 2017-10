Disse dagene bør du ta fri i 2018

Ved å følge denne listen får du mest mulig fri det kommende året, men det gjelder å fordele feriedagene sine smart! Følger du denne liten kan du få opp til fire «lange» ferier det kommende året.

Synes du det er lenge siden de mange fridagene i mai, kan du allerede nå begynne å glede deg til 2018.

2018 er nemlig et «gullår» for å skaffe seg langhelger på en billigst mulig måte – hvis du teller antall feriedager du må bruke.

Har du et yrke som gjør at du automatisk får fri på røde dager, samt en fleksibel arbeidsgiver, kan det derfor være lurt å ta fram kalenderen allerede nå. Her er oversikten: Mars/april: Påsken kommer tidlig i 2018, med skjærtorsdag allerede 29. mars. Tar du fri de tre dagene i påskeuken, kan du se fram til ti dagers påskeferie.

Ta fri: 26., 27., 28. mars (3 dager)

Ha fri: 24. mars-2. april (10 dager)

April/mai: Maimåneden i 2017 var langhelg-vennlig, men mai 2018 blir faktisk enda bedre. 1. mai havner på en tirsdag, Kristi himmelfartsdag havner – som vanlig – på en torsdag, og 17. mai faller på en torsdag. I tillegg kommer pinsen like etter nasjonaldagen, slik at andre pinsedag (21. mai) kan sørge for en ekstra lang langhelg.

Ta fri: 30. april, 18. mai (2 dager)

Ha fri: 28. april-1. mai (4 dager) og 17. mai-21. mai (5 dager)

Desember: I år faller julaften og nyttårsaften på en søndag. Neste år er alt forskjøvet med én dag, slik at de to dagene havner på mandag. Dette er den best tenkelige løsningen hvis du er opptatt av å bruke færrest mulig feriedager på mest mulig fri. Tar du fri torsdag og fredag i romjulen, får du plutselig en 11 dagers juleferie i fanget.

Ta fri: 27. og 28. desember (2 dager)

Ha fri: 22. desember-1. januar (11 dager)

Følger du oppskriften ovenfor, har du brukt totalt 7 feriedager på å skaffe deg fri i perioder på hhv 10 dager, 4 dager, 5 dager og 11 dager.