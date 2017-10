Har du hørt om «svensken» som skulle drepe en edderkopp?

I Norge er vi veldig glad i å «mobbe» svenskene for dumme påfunn og for å være litt mindre intelligent enn resten av verden. Svenskene kan imidlertid berolige seg på at det ikke er bare dem som det kan lages vitser om. I Arizona i USA skulle en mann knerte en edderkopp, det endte med at 23 brannmenn måtte i aksjon, og at han ble hjemløs.

En mann fra Tucson i Arizona bestemte seg for å bruke en blåselampe da han skulle ta knekken på noen edderkopper under huset mandag. Det viste seg å være et dårlig valg. Huset, også kjent som «trailer park», eller en utbygget campingvogn, tok fyr og ble totalskadet.

Ifølge BBC ble en eldre kvinne reddet ut av huset ved hjelp av sønnen og noen naboer. Hun skal ha pådratt seg mindre skader.

I alt måtte 23 brannmenn i ilden for å få slukket den voldsomme brannen, og ifølge brannvesenet er det nå bare veggene som står igjen av hjemmet.

Mannen og kvinnen skal nå ha fått hjelp av Røde Kors for å få tak over hodet, skriver TV2, som først omtalte saken i Norge.

Kilde: TV2