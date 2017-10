Høstferien i Nord-Norge er vel egentlig bare en langhelg, mens de i sør gotter seg i fridager en hel uke. Det er også slik at det bare er på skolene det er høstferie, men ikke i arbeidslivet. Hvorfor er det sånn? Hvorfor har vi høstferie? Hva heter den egentlig? Svarene får du her.

Hver høst får barn og ungdom fri en uke på skolen – tilsynelatende helt uten grunn.

– Hva skal du gjøre i høstferien?

– Jeg skal reise med mamma og pappa til syden.

– Enn du?

– Vi skal på hytta.

En typisk samtale i en norsk skolegård i starten av oktober måned hvert år. For bare noen korte uker etter at skolen har startet for høsten så er det klart for nok en friuke. Ikke fordi lærerne trenger planleggingsdager eller fordi sommerferien ble avkortet med en uke, men fordi det er meningen du skal plukke potet.

Hva sa du? Plukke potet?!

Ja, denne litt pussige ordningen er særegent for Norge og Sverige (höstlov) og har ble første gang gjennomført under 2. verdenskrig for at skolebarn skulle hjelpe bøndene å høste poteter på grunn av matmangelen. Men krigen er forlengst over, så hvorfor fortsetter da Norge og Sverige med denne tradisjonen?

Det er ikke godt å si, men elevene på skolene rundt i landet klager nok ikke på de ekstra fridagene.

Deenne ferien ble førøvrig kalt for «potetferien» før i tiden.

Fylkesmannen bestemmer

Men hvem er det som bestemmer når høstferien skal være. Den faller jo tross alt på litt forskjelige uker fra år til år? Det viser seg at det Fylkesmannen i hver kommune som fastsetter dette. Fylkeskommunene fastsetter planen for skoleåret og feriene, men hver enkelt kommune kan godt bestemme andre datoer for høstferie og vinterferie.

Et lite tips fra Radio 3 sin redaksjon er at nå som man ikke sender barna for å plukke potet lengre, kan de jo for eksempel bruke høstferien til å legge om dekk på bilen!