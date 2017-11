BHK er i CUPFINALEN!

For tredje gang på fire år kan blåtrøyene juble over finalespill i cupen! Den ble sikret etter en overbevisende 31-25 seier over Kolstad fra Trondheim. Les alt om kampen samt høre intervjuer med trener Børge Lund og daglig leder Vera Arntsen her.

Kolstad startet med ballen men misset sin første sjanse. Det utnyttet ikke BHK som gjorde det samme og da kunne bortelaget gå opp i ledelsen. Frykten for nytt hjemmetap økte rett etterpå da bodøværingene bommet på nok en sjanse mens Kolstad gikk opp i en tomålsledelse etter bare noen få spilte minutter. Alexander Westby scoret BHK´s første like etter og det var starten på det som skulle bli en festaften i Bodø Spektrum.

De blågule utlignet fem minutter ut i kampen på stillingen 3-3 med en av dagens to toppscorere, Djordje Djekic. Like etterpå gikk Bodø i ledelsen for første gang med 4-3, etter dette så de seg aldri tilbake.

Den danske sisteskansen til BHK Simon Sejr Jensen scoret i nok en kamp og satt inn en viktig 6-5 scoring, etter det var det enveiskjøring i spektrum. Med 10 minutter igjen til pause kunne Alexander Westby sette inn BHK´s 11 og gi hjemmelaget en tremålsledelse.

Til pause sto det hele 16-12 til Bodø Håndballklubb over Kolstad.

I andre omgang var det lite som tydet på at trønderne skulle komme tilbake i kampen, og det eneste som var interessant var hvor mye blåtrøyene skulle vinne med. Ti minutter før slutt var de oppe i en solid 27-22 ledelse og med fem minutter igjen sto det 29-23 på tavlen.

Med lite trykk fra begge lag de siste fem da kampen var godt avgjort, kunne heltene fra Bodø cruise i land en suveren 31-25 seier og den tredje cupfinalen på fire år.

Toppscorerne for BHK ble Djordje Djekic og Endre Langaas som scoret fem hver.

I finalen venter Drammen som vant 31-30 etter en meget spennende kamp mot Haslum.

Børge Lund hadde dette å si etter kampslutt:

Daglig leder i BHK Vera Arntsen sa følgende til Radio 3 etter seieren var sikret!