Bodø/Glimt’s siste kamp for sesongen

Bodø/Glimt spilte sin siste kamp for sesongen mot Strømmen og avsluttet en solid sesong på best mulig vis. Gultrøyene dominerte hele kampen og ga seg ikke før det sto hele 1-6 på tavlen. Kristian Fardal Opseth ble og tidenes toppscorer i norsk 1.divisjon. Hør intervju av storscoreren og trener Aasmund Bjørkan etter kampslutt her.

Før kampen hadde for lengst Bodø/Glimt tatt førsteplassen i Obos-ligaen. Strømmen på sin side ville uansett utfall endt midt på tabellen og med det hadde ingen av lagene noe særlig å spille for. Det eneste som var verdt å følge med på var om Opseth fikk den viktige scoringen sin.

Aldri spennende

Det tok ikke lange tiden før nordlendingene gikk i ledelsen. Ett minutt og tjue sekunder sto det på klokka når Fredrik Andre Bjørkan på herlig vis brasset ballen i mål. Strømmen utlignet sju minutter senere til 1-1, men etter det må det sies at elektrofirmaet fra utkanten av Oslo aldri var i nærheten. Thomas Drage sendte Glimt i ledelsen igjen etter 18 minutter, som og var pauseresultatet.

I andre omgang var det kun ett lag på banen. Jens Pettter Hauge fortsatte scoringsfesten etter 57 minutter før Emil Jonassen skrudde en corner i mål like etterpå. Nestemann på scoringslisten for de helgule var Erlend Dahl Reitan som satte inn femtemålet rett etter han kom inn. Med 10 minutter igjen på klokka begynte mange å tenke at scoringsrekorden skulle glippe, men så stupte Kristian Fardal Opseth fram og tuppet ballen inn i mål fra kort hold og 1-6 til Bodø/Glimt.

Tidenes målscorer

Etter scoringen ble Opseth kontant tatt av banen, forståelig nok, sogningen hadde haltet rundt på topp hele kampen. Det kommer riktig nok ingen til å snakke om i etterkant da scoringen var det viktigste for Opseth, som også tar med seg tittelen «Årets spiller i Obos-ligaen» som ble delt ut før kampstart.

Toppscoreren ender årets sesong med 28 scoringer, det er altså en mer enn Daniel Nannskog hadde i 2005-sesongen.

Vi tok en prat etter kampslutt med målmaskinen, samt trener Aasmund Bjørkan og du kan høre begge innslagene her: