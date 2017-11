De fleste stikker av fra bulker

Noe av det mest irriterende man kan oppleve her i verden, rett etter å slå en tå i en bordkant, må være å komme ut av butikken eller kjøpesentret og se at bilen din har fått en stor bulk eller ripe. Det som er enda værre er hvis den skyldige bare har forlatt åstedet uten å gjøre opp for seg, eller å legge igjen en lapp med kontaktinfo. Dette er noe de aller fleste som får bulker opplever, skal vi tro forsikringsselskap.

Hele åtte av ti bilførere som forårsaker bulk eller riper på en annen bil på parkeringsplassen stikker av.

Det viser en undersøkelse foretatt for forsikringsselskapet If.

Forsikringsselskapene får årlig inn nesten 90.000 meldinger om skader på bil på parkeringsplassen.

– Man må vel kunne si at det er en form for moralbrist når man gjør dette. Det er moralsk trøblete at man har en holdning som sier at så lenge ingen ser det er det greit å stikke av.

Det sier sier informasjonsdirektør Jon Berge hos If forsikring.

Nå mener han det trengst en holdningssendring.

– Hvis man står igjen med regningen selv så er det litt surt. Nå er forsikringene endret slik at bonustapet ikke vil bli så stort, men du må fortsatt betale en egenandel, så det kan bli kostbart.

Dyrt

Vanligvis er egendalen på 6.000 kroner på kaskoforsikringen. Skriver man skademelding til forsikringsselskapet, betyr det at skadene har oversteget det beløpet.

– Dette er menneskelig, det er derfor 8 av 10 bare stikker. Men i neste øyeblikk rammer det en selv, og det er da man skjønner at man kanskje burde lagt igjen den lappen, sier Berge og fortsetter:

– Et par tusenlapper er veldig sure penger. Jeg oppfordrer folk om å melde fra hvis man skulle være uheldig å komme borti en annen bil.

Han mener det ikke får så store konsekvenser hvis man faktisk legger igjen en lapp med informasjon på ruta til den uheldige.

– Det kan skje to ting: du kan få en liten regning, og så kan du gå videre i livet med veldig god samvittighet.

