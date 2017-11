Denne veien skal dorullen henge

Hvilken vei skal dorullen egentlig henge – med papirenden inn mot veggen eller ut? Spørsmålet er gjenstand for evig debatt, både i de mange hjem, blant vennegjenger og på jobben.

Men nå hevder forskere å ha det endelige svaret. Den rette måten å henge dorullen på skal nemlig være med papirenden ut, skriver Inc.com.

Det er forskning fra University of Colorado som hevder å ha svaret på det omstridte spørsmålet. Forskningen viser til at papirenden ut er den beste metoden fordi man da kun vil berøre det toalettpapiret man personlig kommer til å bruke.

Toaletter, særlig offentlige, er stappfulle av bakterier. Hvis dorullen henger med papirenden inn mot veggen, er det stor sjanse for at hånden din vil sveipe borti veggen når du rekker hånden for å rive av en del.

Det igjen kan føre til at du legger fra deg bakterier på veggen, eller at du kan få med deg gamle bakterier som andre toalettgjester har ført dit.

Slike bakterier på offentlige toaletter er den viktigste kilden til spredning av matforgiftningsbakterier som E.coli.

Har du derimot dorullen med papirenden ut, unngår du enkelt å berøre veggen – og dermed forblir du bakteriefri.

FASITEN: Slik burde du ha dorullen din hengende for å unngå spredning av bakterier. Foto: Shutterstock

Kilde: P4