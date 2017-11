Etter kampen: Grand – Kolbotn

Grand spilte sin siste seriekamp for sesongen borte mot Kolbotn på Sofiemyr Stadion, som garantert har hatt en bedre gressmatte å vise fram. Her er oppsumeringen fra bortetapet.

Før kampen var Grand så og si plassert på kvalikkplass. Kolbotn lå plassen over på tabellen med fire poengs margin og bodøjentene hadde med det ingen mulighet til å sikre toppseriespill neste sesong i dag. Medkila som ligger på direkte nedrykk kunne med et mirakel redde kvalikkplass på bekostning av Grand, slik gikk det altså ikke. Avaldsnes gruste Medkila på hjemmebane og med det var Grand sikret kvalikk uansett utfall av kampen.

Startet greit

Lagene holdt følge med hverandre hele førsteomgang og gikk til pause med 0-0. Ingen store sjanser til noen av lagene, men Kolbotn det beste laget halvveis. Litt ut i andre omgang fikk Grand en enorm mulighet til å ta ledelsen. Anne Marthe Birkeland ble spilt gjennom ut av ingenting, og var alene med Kolbotn-keeper som var mildt sagt på bærtur. Birkeland klarte ikke gjøre noe av situasjonen som endte med et svakt skudd sisteskansen til Kolbotn ikke hadde noen problemer med å stoppe. Grandspilleren så oppgitt ned i gresset etter avslutningen og kan kanskje skylde noe på det dårlige underlaget etter den misbrukte muligheten.

Kvalikk

Etter det må det sies at Kolbotn var det beste laget i bunnoppgjøret. Scorer førstemålet sitt i det 72. minutt etter mye klabb og babb fra et hjørnespark, og avgjører kampen i det 88. minutt med 2-0. Grand skal med det ut i noe som var veldig ventet forran kampen ut i kvalikk om spill i toppserien neste år. Der møter de Urædd fra Porsgrunn som endte på andreplass i 1. Divisjon. De to kvalikkampene blir spilt hendholdsvis 12. og 19. november.

Etter kampen mot Kolbotn hadde Grand-trener Trond Schjølberg dette å si til Radio 3: