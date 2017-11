Gode nyheter til Harry Potter-fansen!

Pokémon Go ble en braksuksess da det ble lansert i 2016. Millioner av mennesker spredt verden over sprang rundt på jakt etter små pokemons med telefonen sin. Nå har altså skaperne bak suksesspillet lansert Harry Potter-versjonen som kommer i 2018.

Kun noen uker etter lansering i juli 2016 hadde Pokémon Go over 30 millioner brukere. I begynnelsen av september samme år hadde spillet blitt lastet ned over 500 millioner ganger på verdensbasis – og ble dermed det mest brukte mobilspillet noensinne.

Kommer i 2018

I kjølvannet av suksessen kom Harry Potter-fansen med et ønske om at også dette universet skulle bli omfavnet av mobilspill-utviklere.

Og nå har deres bønner blitt hørt. I 2018 kommer selskapet bak Pokémon Go, Niantic, med et lignende spill basert på Harry Potter-universet.

Navnet til spillet vil bli «Harry Potter: Wizards Unite», og vil basere seg på AR-teknologi – augument reality – eller utvidet virkelighet på norsk. Som sin forgjenger vil spillerne kunne bevege seg rundt i og utforske den virkelige verden, samle og utvikle karakterene sine og kjempe mot andre spillere.