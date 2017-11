Grand fornyet toppseriekontrakten

Det blir toppseriespill i Bodø også neste år. Det ble et faktum etter Grandjentene feide all tvil til side om de var en eliteklubb eller ikke. Det nest beste laget i 1.divisjon denne sesongen hadde ingen sjans og det var aldri en konkurranse mot bodøjentene. Les alt om kampen og hør intervjuer med Trener Trond Schjølberg og kaptein Tine Engan her!

Det ble til slutt 7-0 sammenlagt i det to kvalikkampene mellom Grand Bodø og Urædd fra Porsgrunn. Bodøjentene hadde et solid utgangspunkt forran returoppgjøret i Nordlandshallen etter sterke 4-o på bortebane i første kamp. De gjorde heller ingen feil i returoppgjøret og sikret toppseriespill med en komfortabel 3-0 seier på hjemmebane.

Tidlig ledelse

Rødtrøyene tok en tidlig ledelse og satte inn 1-0 etter litt fram og tibake fra et hjørnespark. Maiken Bakke kranglet inn scoringen etter at Urædd-keeperen måtte gi en retur på et skudd fra hjørnet av 16-meteren. Samme jente doblet Grand’s ledelse etter 20 minutter, noe som også var pauseresultatet i Nordlandshallen forran 502 tilskuere.

3-0 scoringen kom like før timen var spilt ved Sara Eggesvik. Hun fikk ballen litt utenfor 16-meteren og plasserte ballen nydelig nede i hjørnet utagbart for Urædd sin sisteskanse. Grand’s nummer 9 ble og kåret til banens beste av juryen.

Etter det var aldri Grand truet, og kom aldri med de store sjansene heller til tross for at det fort kunne stått både 4 og 5-0 i hallen. Jentene fra Bodø var nok godt fornøyde med 7-0 sammenlagt uansett, og en fin oppvisning i årets siste kamp.

Vi snakket med kaptein Tine Engan etter triumfen. Du kan høre hennes tanker om kampen og neste sesong, samt hva trener Schjølberg tenkte etter kampslutt her: