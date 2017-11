Haslum – BHK

BHK har hatt en treg start på sesongen og ligger plassen over kvalik foran syvende runde i Eliteserien. Der turen gikk til Bærum og Haslum borte i Nadderudhallen. Haslum lå plassen over BHK på tabellen så med det var det duket for et meget spennende bunnoppgjør.

Haslum tok først ledelsen etter to misbrukte BHK-sjanser, blåtrøyene svarte først etter fem minutters spill og snudde til deres favør for første gang i matchen.

Førsteomgang var som ventet en gjevnspilt affære hvor lagene byttet på ledelsen hele omgangen, men Haslum trakk det lengste strået og gikk til pause med 17-16 ledelse.

Andre omgang startet hjemmelaget best og gikk raskt opp i en tremålsledelse, dette ble kampens største differanse mellom lagene før bodøværingene kjempet seg tilbake.

BHK’s store spiller denne kampen må sies å være andrekeeper Alexander Lein Martinsen. Kjempen fikk mye tillit av trener Børge Lund de siste 30 minuttene og av god grunn. Den høyreiste 22-åringen hadde på et tidspunkt reddet sju av åtte sjanser på rappen. Dessverre for BHK sin del klarte ikke angriperne å utnytte storspillet fra sisteskansen og fikk aldri til å sparke i fra.

Nordlendingene hadde en fortjent ledelse godt ut i andre omgang, og ting så lyst ut når det gjensto fem minutter igjen og ledet med to mål. Men Haslum svarte fort og på stillingen 26-26 snudde hjemmelaget kampen igjen. BHK får en kjip to-minutter rett før slutt, og klarer ikke hente igjen laget fra Bærum som utnyttet det og til slutt vinner kampen 29-28.

BHK’s beste spiller for dagen ble kaptein Endre Langaas. Trønderen scoret 8 mål for bortelaget, men var ikke helt fornøyd med egen innsats. Hør intervjuet med kapteinen her: