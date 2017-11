Her er julearrangementene i Bodø

Endelig er det desember og jul igjen, høytiden for å komme seg ut å få med seg masse spennende begivenheter. Det skjer faktisk så mye i Bodø denne julen at vi har gjort det enkelt for deg ved å lage en liste over konserter og arrangementer som er verdt å få med seg for å komme i julestemning også i år. Med på listen finner vi et bredt utvalg av julekonserter og julearrangementer.

Også i år er det julekonsert i Stormen med både Halvdan Sivertsen og Kurt Nilsen, i tillegg så kan kulturhuset vårt by på en skikkelig førjulsstemning med Sissels Jul. Julegrantenning på torget blir det selvfølgelig, sjekk listen over arrangementer du bør få med deg i Bodø denne julen her:

28. November:

Sissels Jul – Stormen konserthus store sal 18:00 og 20:30

Sissel Kyrkjebø gjentar suksessen etter to utsolgte julekonserter i Stormen i fjor. Etter å ha solgt ut konserter over hele Norden, legger hun nå ut på en enda større juleturné. I løpet av en måned skal hun spille konserter i Norge, Sverige, Danmark og Island.

Alle kan synge julekonsert – Sinus stormen 19:30

29. og 30. November:

Halvdan Sivertsen: Ennu Ikke Landa – Store sal stormen 19:00

Dette er strengt tatt ingen julekonsert, men for mange har det blitt tradisjon at julen starter med Halvdan-konsert. Derfor mener vi det er helt innafor å ta med dette arrangementet når det kommer til julestemning!

Vår egen Halvdan Sivertsen har «Ennu ikke landa» etter sin siste innspilling ved samme navn. Nå i høst skal han ut på ny turné for å glede et stort og entusiastisk publikum på kulturhusscener over hele landet. 29. og 30. november spiller han i Store sal i Stormen.

Utgangspunktet for denne turnéen er Halvdans siste plate som ble utgitt i februar i år. Publikum får også gjenhør med kjente og kjære hits og klassikere. Med mye strenglek og vokalharmonier, og toppet med en solid dose nordnorsk humor, tyder alt på at dette blir to strålende kvelder.

1. Desember:

Hekla Stålstrenga – Store sal stormen 19:00

Hekla Stålstrenga inviterer til julekonsert av det lune slaget. Bandet har siden starten blandet folkemusikk med populærmusikk og nå tar de julemusikken inn i sin verden.

2. Desember:

Gatas Evangelium – Bodø Domkirke 19:30

Lørdag 2. desember inviterer Kirkens Bymisjon til Gatas Evangelium i Bodø Domkirke for fjerde år på rad. Forestillingen som er ført i pennen av Erik Junge Eliassen som et bestillingsverk til Kirkens Bymisjon Tromsø har blitt en juletradisjon også her i Bodø. Tilbakemeldingene har vært overveldende. Avisa Nordland rullet en 5er med overskriften; mektig om de maktesløse. Det er med stor ydmykhet vi går til verket i år.

Fette Arti! Et slags juleshow – Store sal stormen 18:30 og 21:00

Juleshow med Bård Tufte Johansen, Cecilie Steinmann Neess, Christoffer Schjelderup og Øyvind Loven

I fjor fikk man oppleve «Fette Arti! – et slags juleshow» for aller første gang! Og for et forrykende show det ble – bodøværingene lagde julestemning på den nordnorske måten og gikk mann av huse – ikke bare én gang, men to ganger og skapte regelrett bjelleklang i veggene på Stormen Konserthus. I år gjentar vi suksessen og sier som komikerne i fjor: «Du skal flire så du kommer til å svime av og se juletræpynt førr flerfoldige tusen!».

Julegrantenning på torget – Bodø Sentrum 15:00

Vi tenner julegrana på Torget lørdag 2. desember kl 15 og gleder oss til å ta i mot liten og stor.

I tradisjonen tro blir det tale ved Ordfører Ida Pinnerød og Frelsesarmeen, det blir musikk fra Bodø Janitsar og dans fra Pias ballettstudio. Det blir også servering av kakao og boller hos Frelsesarmeen etter arrangementet.

3. Desember

Vokalensemblet Ajve: Julemusikk for små og store ører – Stormen lillesal 13:00 og 15:00

Vokalensemblet Ajve og Belinda Baluba skaper julestemning i en travel desember-hverdag i Julemusikk for små og store ører. Med både høytidelige og uhøytidelige julesanger i kordrakt, og en kreativ klovn blir konserten en hyggelig stund for både store, mellomstore og små.

4. Desember

Kurt Nilsen – Store sal stormen 18:30 og 21:00

Siden første julekonsert i 2010 har Kurt Nilsen solgt ut konserthus over hele landet. Konserten har blitt et selvskrevet høydepunkt i adventstiden for mange. Den folkekjære musikeren tar med seg noen av Norges beste musikere og vil skape en spesiell inngang til julehøytiden for publikum.

6. Desember

Natt over jorden – Bodin Kirke 20:00

Ensemble Ylajali inviterer til mørketidskonsert i Bodin Kirke. Vi har plukket ut et knippe vokale favoritter som omhandler mørketida, advent og troen på lysere dager. Tekster av Lars Saabye Christensen hjelper oss å sette ord på tankene knyttet til sollyset, mørket og nyansene som finns i mellom disse. Med på laget er Ensemble Ylajalis egen kunsteriske leder Frank Havrøy som dirigent.

10. Desember

Kulturskolens julematiné – Store sal stormen 19:00

Søndag 11. desember ønsker Bodø kulturskole velkommen til julematine, – en tradisjonsrik forestilling med et allsidig juleprogram som presenteres av elever på musikk, drama, visuelle kunstfag og skrivekunst.

13. Desember

Luciakonsert – Bodø Domkirke 07:00 og 09:00

Bodø domkirkes ungdomskor sine stemningsfulle Luciakonserter i Bodø domkirke.

I år har ungdomskoret gleden av å ha med seg den unge lovende tenoren Trygve Misvær som solist. Trygve er fra Bodø og studerer for tiden sang ved NTNU institutt for musikk i Trondheim. I tillegg medvirker en strykekvartett satt sammen for anledningen og Bjørn Andor Drage på tangenter.

14. Desember

Jan Gunnar Hoff: Stille lys – Store sal stormen 19:00

Stormen konserthus har tradisjon for å skape julestemning hvert år i desember med å invitere til en pianokonsert. Tidligere år har vi hatt stor konsert med både Bugge Wesseltoft og Jan Gunnar Hoff som framfører de kjente og kjære julesangene våre i en stemningsfull og avslappende setting. Vi gjentar tradisjonen i år, og har invitert vår egen stjernepianist Jan Gunnar Hoff med konserten STILLE LYS torsdag 14. desember.

16. Desember

Jardar Johansen, Kristian Krokslett og Innstranden Sangforening: Julefred – Rønvik Kirke 18:30 og 21:00

Jardar og Kristian har i en årrekke samarbeidet om å lage julekonserter sammen. Konserten i Rønvik Kirke har i årenes løp blitt veldig populær, og kjennetegnes av gode stunder og julestemning.

17. Desember

MGP Jr. Juleturne 2017 – Store sal stormen 14:00

For mange har MGPjr julekonsert blitt en fast tradisjon for hele familien. En konsert med de kjente julesangene, kombinert med finalistene sine egne sanger fra MGPjr, toppet med de forskjellige fellessangene vi kjenner fra TV-finalene.

20. Desember

Vi synger julen inn – Bodø Domkirke 18:00

Tradisjon tro synger Bodø domkirkes sangskole julen inn. Alle korene er med, både hver for seg og sammen. Alle kor bidrar også med egne med solister. Med seg har korene et fantastisk band. Publikum vil få høre kjente og kjære julesanger for både store og små, og vi inviterer til menighetssang på noen av de mest kjente julesalmene.

21. og 22. Desember

Førjulsballett: Askepott – Store sal stormen 20:00

Tradisjonen tro runder NOSO av høstsesongen med en feiende flott førjulsballett – i samarbeid med Pias Ballettstudio sine fabelaktige ballettdansere. I år er det den velkjente Askepott av Prokofjev som står på plakaten.

26. Desember

Mintrio – Sinus stormen 22:00

Dette er strengt tatt heller ikke en «julekonsert», men har to år på rad hatt romjulskonsert i stormen, og begynner med det å lage en liten juletradisjon! 2. juledag inviterer MinTrio til årets siste sprell i Bodø. De har solgt ut Sinus to ganger før og er ikke redd for at det skal skje igjen! Håvard har endelig fått mikrofon, Aleksander har lovet å slanke seg for stagediving og Vegard deler villig ut fra julestrømpen sin til alle.

27. Desember

Ad Lib Jazzklubb: Julejam – Sinus 23:30

Ad Lib avslutter året med sin tradisjonsrike julejam. Husbandet består av noen av Bodøs flotteste jazzmusikere. Det blir heller ingen jul uten overraskelser, så vi regner med vi kan tilby mange flotte overraskelser i løpet av kvelden med topp musikalske innslag fra alle som vil bidra. Ta med hornet og gjør julejammen til en uforglemmelig festaften.

God Jul i Bodø! Her er og noen smakebiter: