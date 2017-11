Her er julekalenderne du får se i år

Nå nærmer vi oss igjen desember. Butikkene er fylt opp med julebrus og maripan, og selvfølgelig julekalenderne er snart her igjen! Mange gleder seg til å samle familien foran TV’en og telle ned til julaften med nye episoder hver dag. Her er en oppdatering av hva de forskjellige kanalene sender i år.

Vi får et gjensyn med Linus i årets julekalender på NRK. «Jul i Svingen» ble svært populær etter at den ble sendt for første gang i 2006. Handlingen er lagt til Svingen, hvor vi møter Linus, hans familie og venner.

TV Norge: «Jul i Blodfjell»

TV Norge frister med en splitter ny julekalender, kalt «Jul i Blodfjell». Julekalenderen byr på et kremlag av norske TV-fjes, med profiler som Trond Fausa Aurvåg, Atle Antonsen, Lene Kongsvik Johansen og Jon Øigarden.

– Dette er noe så sjeldent som en humoristisk krimserie, der julestemning, latterkuler og drapsgåter blandes sammen til en helt ny vri på den tradisjonelle julekalenderen, forteller programdirektør i TVNorge, Eivind Landsverk i en pressemelding.



Kanalen varsler humor av mørkeste sort, med klare referanser til skrekklassikeren «Ondskapens hotell». I tillegg er tittelen et ordspill på den atskillig mer barnevennlige NRK-klassikeren «Jul i Blåfjell».

I julekalenderen drar familien Soot til høyfjellshotellet Blodfjell for å feire jul. Det hele utvikler seg til et bloddryppende drama, med et nytt drap for hver luke i kalenderen.

Serien er spilt inn på det nedlagte Dikemark psykiatriske sykehus i Asker.



Dansk DR1: «Snøfall»

For dem som forelsket seg i «Snøfall», julekalenderen som ble sendt på NRK i fjor, frister den danske TV-kanalen DR1 med et gjensyn. I serien blir vi kjent med foreldreløse Selma som drømte om å få sin egen familie. Eva Weel Skram står forøvrig bak Selmas sang. Verdt et gjensyn.



TV2: «Julefergå» og «The Julekalender»

TV2 Zebra viser repriser av julekalenderne «Julefergå» fra 1995 og «The Julekalender» fra 1994.

Sistnevnte gjorde at uttrykk som «Det e’ bærre lækkert» og «bob bob» ble en del av folks dagligtale, i tillegg til at låten «Støveldance» gikk til topps på VG-lista.

NRKs nett-TV: «Skomakergata»

Har du det som tradisjon å se «Jul i Skomakergata» fra 1979, med Jens Petrus og Tøfflus, så ligger den ute på NRKs nett-TV også i år.

I Skomakergata møter du også blomsterhandler Rosengren, politimester Klinke, fru Enebær og mange flere.