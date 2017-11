Hvert år deltar elever fra ungdoms- og videregående skole over hele landet på Operasjon Dagsverk. Mitt navn er Thilde Solås, og i år har jeg jobbet hos Radio 3.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert med ungdom over hele landet. OD består av to deler, Internasjonal uke og OD-dagen. Hvert år jobbes det inn 20-25 millioner kroner som går til et valgt prosjektland.

Årets formål

Årets prosjektland er Nigeria, som er rammet av verdens største oljekatastrofe. Olje- og gassproduksjonen i Nigeria har gjort noen få veldig rike, men for de fleste har det ført til konsekvenser for naturen og menneskene som bor i Nigerdeltaet. I løpet av de siste tiårene har oljesøl lekket ut i mengder som kanskje tilsvarer et fullt oljeskip hvert år. Selv om ingen vet nøyaktig hvor mye olje som har rent ut i Nigerdeltaet, men det er likevel ingen tvil om at det er et av de mest oljepåvirkede økosystemene i verden.

Målet med årets OD-aksjon er å gi ungdom som er rammet av oljesølet kunnskap om sine rettigheter, som krav om rent drikkevann, ren matjord og et levelig klima og miljø. Operasjon Dagsverk vil utdanne 10 000 oljevoktere som skal passe på at livsgrunnlaget ikke blir ødelagt, og passe på at oppryddingen som er lovet av myndighetene og Shell skjer. Det siste er å skape nye, miljøvennlige jobber, som gir inntekt og reduserer arbeidsløshet og fattigdom, samtidig som jobbene bidrar til at fattige får tilgang til fornybar energi til f.eks. strøm, lys og matlaging.

Min OD-dag

Jeg har jobbet i Radio 3, der jeg har intervjuet 5 på gata, funnet frem forskjellige interresante saker, produsert innslag og fått et innblikk i hvordan det er å jobbe i radio. Med det har jeg bidratt til å gi 400 kr til årets OD-aksjon.

Her kan du høre innslaget jeg har laget om OD.