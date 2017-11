På dette tidspunktet burde du ikke søke på jobb

Det å få seg ny jobb er ikke alltid lett, mange faktorer spiller inn som utdanning, kvalikifasjoner og om sjefen i det hele tatt liker deg. Nå viser det seg at det å sende søknaden på riktig tidspunkt og kan ha et utsalg i om du får jobben eller ikke!

Er du av dem som ofte sender avgårde jobbsøknader på kveldstid? Da har vi dårlige nyheter.

Jobbsøkerkonsulenten TalentWorks har gått gjennom 1600 søknader og sett på hvilke som faktisk ender opp i et intervju. Det viser seg at «kveldssøkerne» ikke kommer spesielt godt ut.

Leverer du søknaden din klokken 19.30, er det bare 3 prosents sjanse for at du blir innkalt til intervju, skriver Time.

Sender du den derimot tidlig på dagen, mellom klokken 06 og 10, er sjansen i gjennomsnitt 13 prosent, skal vi tro studien.

Etter klokken 10 faller sannsynligheten med ti prosent for hver halvtime – med et hederlig unntak rett etter lunsj, ca klokken 12.30.

Hva som er årsaken til de store forskjellene sier ikke undersøkelsen til TalentWorks noe om.

Ifølge Forbes, som også har omtalt saken, kan imidlertid forklaringen på de gunstige tidspunktene være at mailen din havner «øverst» i bunken til sjefen når vedkommende kommer på jobb om morgenen eller etter lunsj.

Dermed øker sannsynligheten drastisk for at søknaden din faktisk blir lest.